Естонія готує механізм для передачі заморожених російських активів Україні (оновлено)
Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розповів у інтерв'ю місцевому виданню Postimees.
За словами міністра, поки що процес передачі Україні заморожених у ЄС російських активів не просувається: країни Євросоюзу доручили Єврокомісії розробити необхідну для цього юридичну схему, однак компромісу щодо цього питання все ще не досягнуто.
"Ми обговорили це в уряді і вирішили, що паралельно почнемо створення юридичної структури, яка дозволить використовувати ці гроші", – сказав Рейнсалу.
За його словами, таке рішення Естонії також стало б прецедентом із погляду міжнародного права.
Як повідомлялося, за даними Bloomberg, уряд Німеччини також розглядає можливість використання мільярдів євро із заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо інші країни-союзники підуть цим шляхом.