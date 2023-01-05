Естонія готує механізм для передачі заморожених російських активів Україні (оновлено)

Уряд Естонії планує першим у Європі розробити механізм для передачі заморожених російських активів для допомоги Україні. Одразу два міністерства працюють над підготовкою юридичних підстав для цього кроку.

Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розповів у інтерв'ю місцевому виданню Postimees.

За словами міністра, поки що процес передачі Україні заморожених у ЄС російських активів не просувається: країни Євросоюзу доручили Єврокомісії розробити необхідну для цього юридичну схему, однак компромісу щодо цього питання все ще не досягнуто.

"Ми обговорили це в уряді і вирішили, що паралельно почнемо створення юридичної структури, яка дозволить використовувати ці гроші", – сказав Рейнсалу.

За його словами, таке рішення Естонії також стало б прецедентом із погляду міжнародного права.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, уряд Німеччини також розглядає можливість використання мільярдів євро із заморожених російських активів для допомоги Україні, якщо інші країни-союзники підуть цим шляхом.