Мінекономіки оцінило падіння ВВП України минулого року у 30,4%. Це краще, ніж передбачалось

Падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [2%], що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, упродовж 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Водночас завдяки успіхам військових, роботі уряду та бізнесу, а також міжнародній підтримці вдалося втримати економічний фронт та продовжувати рух у напрямку перемоги, додала вона.

За попередньою оцінкою аналітиків Міністерства, зробленою з урахуванням оперативної оцінки Держстату реального ВВП за три квартали 2022 року падіння ВВП за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%].

"Це є об’єктивно найгіршим результатом часів незалежності, втім кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше", – йдеться у повідомленні.

Водночас у грудні падіння ВВП оцінено на рівні 34 [±2%], що є дещо кращим, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП на рівні 37 [±2%]), ураховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді, зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, російські атаки по енергетичній інфраструктурі збільшили темпи падіння економіки України в листопаді цього року до листопада минулого року, орієнтовно, до 41%.

Місяцем раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що російський енерготерор у жовтні збільшив падіння ВВП до 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні – 35%.

Водночас голова Нацбанку Андрій Пишний зауважував, що наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Росією можуть бути більш суттєвими і потребуватимуть перегляду прогнозу ВВП на 2023 рік.

За оперативними даними Держстату, падіння реального ВВП України у третьому кварталі 2022 року сповільнилося до 30,8% у річному вимірі після зниження на 37,2% у другому кварталі та 19,1% – у першому кварталі цього року.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.