McDonald’s хоче піти з Казахстану через проблеми з постачанням м’яса, – Bloomberg

Компанія McDonald’s має намір залишити Казахстан через збої з постачанням м’яса.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Попри те, що на казахський бізнес не поширюються санкції проти РФ, головний офіс McDonald’s заборонив місцевому франчайзі закуповувати м’ясні котлети в російських постачальників.

Казахська TOO Food Solutions KZ не змогла налагодити постачання м'яса від місцевих чи європейських виробників, оскільки вищі ціни та транспортні витрати означали б ведення бізнесу зі збитками, пояснили співрозмовники агентства. У McDonald's від коментарів відмовилися.



Ситуацію ускладнює і той факт, що власника казахської франшизи Кайрата Боранбаєва заарештували в березні минулого року за звинуваченням у великому розкраданні, пише Bloomberg.

Боранбаєв – родич колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Проблеми у бізнесмена почалися після заворушень у країні у січні 2022 року. Він також володів франшизою McDonald's в Білорусі, яка торік втратила ліцензію через проблеми з постачанням.



McDonald's працює у Казахстані понад шість років. TOO Food Solutions KZ управляє 24 ресторанами в країні. У середині листопада компанія оголосила, що призупинить роботу всіх своїх ресторанів через "обмеження в місцевих постачаннях".