У Росії пригрозили конфіскувати іноземні активи у відповідь на вилучення російських на користь України
Про це він повідомив у Telegram, передає "Комерсант".
"Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи на відновлення України. Щойно таке рішення відбудеться, ми маємо право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав", – зазначив політик.
Володін вважає, що вилучення коштів і власності Росії започаткує процес, коли всі держави ігноруватимуть міжнародне право, на свій розсуд забиратимуть те, що вважають за потрібне.
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Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відбудові, якщо вдасться вирішити юридичні питання, а союзники підуть цим же шляхом.
Також в Естонії повернулися до питання використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Одразу два міністерства працюють над підготовкою юридичних підстав для цього кроку.