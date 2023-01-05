Окупанти знову обстріляли електростанцію ДТЕК, суттєво пошкоджено обладнання

У середу, 4 січня, РФ знову атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків.

Постраждалих внаслідок ворожого удару не було.

Як наголосили у ДТЕК, за останні місяці енергетичні підприємства компанії були атаковані вже 24 рази, унаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.