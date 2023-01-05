СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за $35 тисяч хотів "відмазати" підлеглого від тюрми
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За $35 тис. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник", – йдеться у повідомленні.
Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах.
У межах контролю за вчиненням злочину СБУ зафіксувала факт передачі посадовцю "авансу" у $27 тис.
Правоохоронці затримали чиновника в адмінбудівлі ОВА під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили: понад $45 тис., більше ніж 21 тис. євро, а також золоті злитки та монети.
Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);
- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.