Перший український аграрний супутник EOS SAT-1 вийшов на зв’язок

Компанія EOS Data Analytics успішно запустила перший супутник першого у світі агро-орієнтованого сузір’я, повністю створеного у межах групи проєктів Noosphere.

Супутник передав телеметрію та дані щодо стану систем, що підтверджує початок його роботи на орбіті, повідомили ain.ua у компанії.

Супутник EOS SAT-1 – власна розробка компаній, що входять до Noosphere українського підприємця Макса Полякова.

Угрупування EOS SAT налічуватиме сім невеликих оптичних супутників компанії EOS Data Analytics, яка постачає аналітику на основні штучного інтелекту супутникових зображень для підтримки впровадження методів сталого сільського господарства та екологічного моніторингу лісових угідь.

Апарат був побудований та оснащений двома вискоточними камерами DragonEye українсько-південноафриканської компанії-виробника космічної оптики Dragonfly Aerospace, двигун супутника розробила українська компанія SETS (Space Electric Thruster Systems), а компанія Flight Control Propulsion забезпечила 3D друк деталей та виготовлення елементів корпуса.

Після досягнення повної функціональності до 2025 року EOS SAT охоплюватиме до 100% країн із найбільшою площею сільськогосподарських угідь та лісів, що становить 98,5% таких земель на всій планеті.

EOS SAT має допомогти агробізнесам контролювати ріст культур і виявляти спеку, холод, нестачу води, поширення бур’янів, напади шкідників та інші проблеми, що загрожують посівам.

Компанії також зможуть оптимізувати використання ресурсів на основі карт продуктивності та вегетації, наданих супутниковим угрупованням, перевіряти ефективність нових засобів захисту рослин або добрив, керувати зрошенням, оцінювати врожайність, а також позбутись зайвих перевірок полів, таким чином зменшуючи використання палива, та багато іншого.

Супутник EOS SAT-1 відстежує до 1 млн квадратних кілометрів щодня, використовуючи 11 агроорієнтованих діапазонів.

До 2025 року угруповання щоденно спостерігатиме за площами до 12 млн квадратних кілометрів.

3 січня 2023 супутник EOS SAT-1 був успішно доставлений на низьку навколоземну орбіту ракетою Falcon 9 компанії SpaceX з бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.