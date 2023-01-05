Які банки отримали найбільші прибутки та збитки, – дані Нацбанку

Упродовж січня-листопада 2022 року платоспроможні українські банки отримали 19,43 млрд грн прибутку після оподаткування.

Про це свідчать дані Національного банку.

Найбільше за 11 місяців минулого року заробив державний "Приватбанк" – 22,87 млрд грн. Після нього йдуть "Укрсиббанк" – 3,27 млрд грн, "Райффайзен Банк" – 2,79 млрд грн та "Сітібанк" – 2,39 млрд грн. П’ятірку лідерів замикає "Універсал Банк" із 1,8 млрд грн.

За даними Нацбанку, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 39,1 млрд грн.

Водночас 21 банк зазнав збитки на 19,68 млрд грн.

Найбільший збиток отримав державний "Укрексімбанк" – 7,69 млрд грн. Далі йде "Сенс Банк" (колишній "Альфа-банк Україна") – 5,07 млрд грн та державний "Укргазбанк" – 3,75 млрд грн.