"Ощадбанк" виставив на продаж 44 тисячі кредитів фізичних осіб з дисконтом до 97%

Державний "Ощадбанк" виставив на продаж право грошової вимоги за 43,8 тис. незабезпечених кредитів, виданих фізичним особам, з уцінкою до 3% від стартової ціни.

Як повідомила пресслужба системи електронних торгів OpenMarket (ДП "Сетам") , аукціон за голландською моделлю (зі зниженням ціни) заплановано на 3 лютого.

Стартова ціна пулу складає 156,7 млн грн, а гранична вартість, до якої може впасти ціна, – 4,7 млн грн. Таким чином, мінімальна гранична вартість лота становить 3% від стартової ціни.

Гарантійний внесок для участі в аукціоні становить 2,35 млн грн.

"Це перший беззаставний NPL на нашому аукціоні. У нас є відповідна купівельна аудиторія, якій цікаві такі лоти. Лот виставлено на голландський аукціон, що дозволить побачити його ринкову ціну", – прокоментував гендиректор "Сетам" Олександр Мамро.