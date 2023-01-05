Ціни на російську нафту після запровадження санкцій впали до $50 за барель, – Мінфін РФ

Середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Як повідомляє Мінфін РФ, порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза (порівняно із $72,71 за барель).

Водночас завдяки зростанню цін у першій половині минулого року середня ціна нафти Urals за підсумками всього 2022 року склала $76,09 за барель, порівняно із $69 за барель за підсумками 2021 року.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня 2022 року запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Водночас набрали чинності санкції ЄС, що передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до країн Євросоюзу і третіх країн.

Відповідно до механізму обмеження цін на російську нафту, дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається країнам за межами ЄС за ціною, нижче граничної.

За даними Bloomberg, станом на 8 грудня вартість російського сорту нафти Urals, на яку припадало близько 60% морського експорту країни минулого року, становила $43,73 за барель.