Болгарія підпише дві угоди про імпорт газу та нафти із Греції

Кабмін Болгарії схвалив дві угоди на постачання нафти та природного газу з Греції.

Про це йдеться в повідомленні болгарського уряду, передає enkorr.

Зазначається, що один із меморандумів дає "зелене світло" Міністерству енергетики на співпрацю з грецьким міністерством щодо будівництва нафтопроводу "Александруполіс-Бургас".

Як повідомляється, "труба" дасть змогу постачати нафту неросійського походження. Очікується, що потужність запропонованого нафтопроводу забезпечить щонайменше повне заміщення імпорту російської сирої нафти в Болгарію морем з альтернативних джерел.

Перемовини з грецькою стороною стосуватимуться зокрема джерела фінансування проєкту з метою його завершення до кінця 2024 року.

Другий меморандум між міністерствами енергетики двох країн передбачає транспортування скрапленого газу, резервування слотів і змогу використання Грецією потужностей газосховища в Чирені. Для набуття чинності документ має бути ратифіковано Національними зборами країни.