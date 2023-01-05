Українські ветерани зможуть пройти безкоштовне навчання за фахом кібербезпека

Команда громадської організації "Наукова асоціація кібербезпеки України" запрошує українських ветеранів і ветеранок, які бажають перекваліфікуватися та долучитися до лав кіберфахівців – взяти участь у проєкті Veterano Cyber Cluster.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

У межах навчання ветерани та ветеранки зможуть отримати комплексну підготовку в галузі кібербезпеки, а саме:

професійні знання відповідно до обраного курсу від провідних викладачів України у галузі кібербезпеки;

сертифікат про навчання;

стажування у кращих компаніях та держустановах;

працевлаштування за фахом у разі успішного завершення навчання;

підтримку психолога на кожному з етапів програми;

поглиблені знання з професійної англійської мови;

практичні навички soft skills (підготовка резюме та мотиваційного листа, підготовка до співбесіди тощо).

Перший набір та перші курси з навчання триватимуть два місяці, орієнтовно з 1 лютого до 1 квітня 2023 року, в режимі онлайн в зручний час.

Для участі у проєкті Veterano Cyber Cluster потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням.