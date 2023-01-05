В Україні оновили правила отримання першого посвідчення водія

В Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відтепер відбуватиметься за оновленим алгоритмом, який передбачає 5 кроків.

Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

"На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад та проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту в сервісному центрі МВС. Потім переходите до наступного етапу – практичної підготовки", – сказано в повідомленні.

Наступним кроком: опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, одержуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС.

"Якщо успішно долаєте практичний іспит, приходите і отримуєте своє перше посвідчення водія", – пояснили в Головному сервісному центру МВС.