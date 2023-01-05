"Укрзалізниця" зменшила перевезення вантажів через війну у 2 рази

АТ "Українська залізниця" за підсумками 2022 року перевезла 150,58 млн тонн вантажів, що на 52,1% менше, ніж у 2021 році.

Про це заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов розповів під час онлайн-наради з учасниками ринку аграрних перевезень, повідомляє галузеве видання Rail.insider.

"Майже вдвічі зменшилося перевезення вантажів у 2022 році. При цьому всі без винятку вантажі скоротили обсяги перевезення. Проте дуже добрий показник, що найменше впало перевезення зернових. За результатами 2022 року "Укрзалізниця" перевезла 28,87 млн тонн зернових. Це лише на 14,2% менше, ніж у 2021 році", – повідомив Ткачов.

Ткачов уточнив, що за останній місяць минулого року "Укрзалізниця" перевезла 10,1 млн тонн вантажів, що майже на 0,4 млн менше, ніж у листопаді. При цьому в грудні зросли перевезення зерна, нафтопродуктів, добрив, хімікатів, солі та продукції машинобудування.

Він нагадав, що минулого року вдалося збільшити перевезення зерна через західні прикордонні переходи на понад 1 мільйон тонн на місяць, а також відновити експорт зернових через порти завдяки роботі морського зернового коридору.

Як повідомлялося, за підсумками 2021 року "Укрзалізниця" перевезла 314,3 млн тонн, що на 3% більше, ніж за 2020 рік.