АРМА розшукало понад 20 мільйонів коштів заборонених політичних партій

У рамках розшуку майна заборонених в Україні політичних партій Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), виявило грошові кошти на суму понад 20 млн грн.

Відповідну інформацію передано до Міністерства юстиції України задля переходу розшуканих коштів у державну власність.

Крім того, представники Нацагентства опрацювали інформацію на предмет наявності відповідних активів загалом щодо понад 2 тис. юридичних осіб – політичних партій, їх організацій та осередків.

Раніше уряд уповноважив АРМА розшукувати активи заборонених в Україні політичних партій.

Виявлення та розшук партійних активів відбувається за запитами Мін’юсту, які повинні містити опис запитуваної інформації, повне найменування та ідентифікаційний код політичної партії (її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків), копію рішення суду про заборону тощо.

Окремо слід зазначити, що АРМА також активно співпрацює з Мін’юстом щодо розшуку активів осіб, які потрапили під санкції. Станом на сьогодні Національне агентство розшукало активи в рамках опрацювання понад 2 643 запитів, які надійшли від Міністерства.