В Україні через війну постраждали 1189 об’єктів культурної інфраструктури

В Україні через розв’язану Росією війну постраждали 1 189 об’єктів культурної інфраструктури.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Станом на 25 грудня 2022 року збитків зазнали 1 189 об’єктів культурної інфраструктури. Із них майже третина – 446 об’єктів – повністю зруйновані", – написав Ткаченко.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія оголосила про започаткування відкритого конкурсу на здійснення проєктів на підтримку української культури як у самій Україні, так і за її межами, на реалізацію відібраних пропозицій буде виділено 5 млн євро.