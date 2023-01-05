Голова "Енергоатому" не вірить у створення зони безпеки навколо окупованої ЗАЕС

Ідея створення зони безпеки навколо окупованої російськими військами Запорізької атомної станції нереалістична, вірогідніший сценарій її деокупації – воєнний.

Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не вважаємо це (зону безпеки, – ред.) реалістичним. Є новий рік, а створення цієї зони немає", – сказав Котін, поставивши під сумнів зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії щодо встановлення зони безпеки навколо ЗАЕС.

За його словами, вірогіднішим сценарієм повернення "атомної перлини" України під її контроль є воєнний.

"Ми сподіваємось на Збройні Сили. Якщо українським військам вдасться прорвати російські лінії та захопити місто Мелітополь, розташоване на відстані понад 100 кілометрів на південь від об'єкта, єдиним варіантом для окупантів буде покинути станцію", – переконаний Котін.

Водночас він звернув увагу, що проти "Росатому", який продовжує відігравати величезну роль на міжнародних ядерних ринках, мають бути застосовані санкції, "поки ця війна не закінчиться".

"Їхню міжнародну діяльність слід призупинити, поки вони не припинять незаконне захоплення цивільних об'єктів", – наголосив президент "Енергоатому".

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко наприкінці грудня зазначив, що Росія пропонує в рамках демілітаризації окупованої її військами Запорізької атомної станції замінити військових на Росгвардію. При цьому міністр наголосив, що це абсолютно неприйнятно для України.

Крім того, він підкреслив, що держконцерн "Ростатом" також має залишити ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, який кілька місяців тому озвучив ідею створення зони безпеки навколо ЗАЕС, неодноразово запевняв, що докладає до цього максимум зусиль, проводячи переговори щодо її встановлення з представниками Росії та України.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів.