Всесвітня продовольча програма ООН купила 60 тисяч тонн українського зерна для Ефіопії

World Food Programme (Всесвітня продовольча програма ООН) закупила 60 тис. тонн українського зерна для Ефіопії в межах ініціативи Grain from Ukraine.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики за результатами зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського із заступницею директора World Food Programme в Україні Маріанною Уорд.

Як повідомляться, гуманітарне зерно буде завантажене на два судна в порту "Чорноморськ" та спрямоване до Ефіопії. Перше судно Amira Hana вже очікує проведення інспекції спільними координаційним центром (JCC) на вхід.

Сторони домовилися про подальшу координацію дій у питаннях надання гуманітарної допомоги найбіднішим країнам Африки та Азії для запобігання голоду.

Нагадаємо, Grain from Ukraine – продовольча ініціатива, спрямована на забезпечення зерном країн, які опинилися на межі голоду. Вона реалізується в партнерстві з World Food Programme. Обсяг акумульованих коштів, наданих міжнародними партнерами для української ініціативи Grain from Ukraine становить близько $200 млн.