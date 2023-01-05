США стануть найбільшим світовим експортером скрапленого газу, – Reuters

США на шляху до того, щоб цього року стати найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу (LNG), випередивши нинішнього лідера ринку Австралію після того, як завод у Техасі, який не працює, буде перезапущено.

За підрахунками Reuters, у червні минулого року пожежа вивела з ладу великий LNG-завод у Фріпорті, що зменшило експорт палива з США приблизно на 2 млрд кубічних футів на день (bcfd), передає enkorr.

Через цей збій Сполучені Штати опинилися позаду найбільшого експортера Австралії, оскільки світовий попит на паливо стрімко зростав. Загалом у 2022 році експорт природного газу США у вигляді LNG зріс на 8%, до 10,6 bcfd. За інформацією постачальника даних Refinitiv, США залишаються попереду Катару, який займає третє місце, відвантаживши 10,5 bcfd.

Цей експорт був ключовим для того, щоб допомогти Європі відновити свої газові запаси після того, як лютневе повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до переривання постачань. Цього року постачання з США будуть більш важливими, оскільки російські постачання в Європу значно скоротилися.

2021 року Сполучені Штати були третьою країною за обсягом експорту після Австралії й Катару, які продали близько 10,5 bcfd і 10,1 bcfd у вигляді LNG відповідно, але були готові посісти перше місце 2022 року із запуском заводу Venture Global LNG у Калькасьє Пасс (Луїзіана) на початку року.

Однак втрата постачання Freeport LNG в середині року позбавила США шансу стати головним експортером 2022 року. Freeport LNG заявив, що планує відновити переробку в другій половині січня, очікуючи дозволів регуляторів, що вплине на баланс виробництва назад до Сполучених Штатів.

Оскільки в Австралії не буде введено в експлуатацію нових заводів LNG приблизно до 2026 року, а в Катарі – приблизно до 2025 року, аналітики кажуть, що вони очікують, що їхній обсяг виробництва залишиться 2023 року приблизно таким самим, як і 2022 року.

Очікується, що наступними великими заводами з експорту LNG у США почнуть працювати завод QatarEnergy/Exxon Mobil Corp потужністю 2,4 bcfd у Техасі й завод Venture Global потужністю 1,8 bcfd у Луїзіані, причому перші постачання з обох очікуються 2024 року.

При цьому у 2022 році приблизно 69%, або 7,2 bcfd експорту LNG із США, йшло в Європу, оскільки вантажовідправники переспрямовували вантажі з Азії, щоб отримати вищі ціни. 2021 року, коли ціни в Азії були вищими, лише 35%, або близько 3,3 bcfd, експорту LNG із США йшло в Європу.

У 2022 році вартість газу в середньому становила $41 за млн британських теплових одиниць (мм БТЕ) на Dutch Title Transfer Facility (TTF) в Європі й $34 на Japan Korea Marker (JKM) в Азії, але лише $7 на американському центрі Henry Hub у Луїзіані.

Нещодавно газ в Азії здорожчав на рівні близько $29 за мм БТЕ порівняно з $22 в Європі й лише $4 в США. Аналітики очікують, що ці вищі ціни призведуть до того, що цього року більше LNG із США надходитиме в Азію.