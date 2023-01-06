На інклюзивну освіту цьогоріч спрямують понад 5 мільярдів, ‒ Мінфін
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Спрямування коштів на розвиток інклюзивної освіти:
- 3,9 млрд грн ‒ педагогічний супровід близько 32 тис. дітей з особливими освітніми потребами. Йдеться про оплату праці з нарахуваннями асистентів учителів ‒ фахівців, які забезпечують організацію інклюзивної освіти учнів;
- 1,2 млрд грн ‒ оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Кошти спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 674 інклюзивно-ресурсних центрів;
- 0,3 млрд грн ‒ на підтримку понад 45 тис. дітей з особливими освітніми потребами.
Водночас, станом на 1 грудня 2022 року залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на рахунках місцевих бюджетів становили 0,4 млрд грн.
Законодавством передбачено можливість використання таких залишків на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами.
Обов’язком держави для реалізації якісної інклюзивної моделі освіти є створення спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками освітнього процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.
В умовах воєнного стану для надання якісної інклюзивної освіти дітям, переміщеним із небезпечних регіонів, уряд унормував діяльність спеціальних закладів освіти шляхом відкриття змішаних класів для відповідних психолого-педагогічних послуг у спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах.