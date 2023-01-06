Нацбанк оштрафував "Сенс Банк" на 50 мільйонів

Національний банк оштрафував АТ "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") на 47,7 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, перший штраф у 47,3 млн грн наклали за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.

Другий штраф у 400 тис. грн банк отримав через неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.

Водночас "Сенс Банк" отримав письмове застереження за порушення вимог законодавста, що полягає у: