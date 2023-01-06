"Укртрансгаз" завершив реконструкцію центрального блоку свердловин на одному із підземних газосховищ

Оператор газосховищ України "Укртрансгаз" завершив масштабну реконструкцію центрального блоку свердловин на одному із підземних газосховищ.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Проведені роботи дозволили збільшити ресурс роботи обладнання, автоматизувати всі виробничі процеси та заощадити енергоносії при подальшому обслуговуванні та роботі центрального блоку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший етап реконструкції на цьому підземному газосховищі був проведений у 2015-2016 роках. Тоді на об’єкті замінили 24 газосепаратори та модернізували процес очищення газу.

У 2021 році розпочався другий етап робіт який, попри активні бойові дії та їх близькість до підземного газосховища, вдалося успішно завершити наприкінці 2022 року.

Під час робіт на ПСГ встановили нове сепараційне обладнання, установку підключення свердловин, ряд інших об'єктів збору і підготовки газу, замінили центральний блок підключення, запірну арматуру та всі трубопроводи об’єкту на нові, провели благоустрій майданчика.

Зрештою, у підсумку вдалося збільшити ресурс роботи блоку, автоматизувати всі виробничі процеси, пришвидшити зміну режиму відбору-закачування, зменшити витрати газу при обслуговуванні центрального блоку та оптимізувати енергоспоживання адміністративної будівлі.