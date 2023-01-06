Надходження до держбюджету від податкової амністії перевищили 370 мільйонів, – Гетманцев

За період дії кампанії добровільного декларування вартість амністованих активів перевищила 6 млрд грн. Сума збору до бюджету становить 372 млн грн.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Із початком війни українці активно продовжили виводити свої активи "з тіні". З 24 лютого в межах кампанії податкової амністії було подано 430 декларацій на суму понад 3,74 млрд грн, сума збору до бюджету становила 239,1 млн грн", – уточнив нардеп.

Він також нагадав, що податкова амністія триватиме до 1 березня 2023 року.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі №1539-ІХ, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Як говорив тоді Гетманцев, участь у податковій амністії дозволить уникнути складнощів під час перевірки законності походження коштів у майбутньому.