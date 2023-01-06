Видобуток газу в Україні впав до мінімуму за 20 років

Упродовж 2022 року Україна видобула близько 18,5 млрд кубометрів природного газу, що на 6% менше, ніж роком раніше (19,8 млрд кубометрів). Це найнижчий показник видобутку за останні 20 років.

Про це свідчать попередні розрахунки ExPro.

Основна причина скорочення видобутку – повномасштабна війна, яку РФ розпочала в Україні наприкінці лютого 2022 року. Окупація частини території України (особливо Харківської області) негативно вплинула на видобуток газу в цих регіонах та прифронтових зонах.

Найбільшим газовидобувним підприємством країни залишається АТ "Укргазвидобування", яка минулого року видобула 13,2 млрд куб. м газу, на 3% менше, ніж роком раніше.

ПАТ "Укрнафта" минулого року скоротила видобуток природного газу на 7% – до 1 млрд куб. м. Головними причинами скорочення видобутку є старі родовища та практично відсутність інвестицій у газовидобуток.

Приватні компанії за підсумками року показали найбільше падіння - до 4,3 млрд куб м, на 15% менше, ніж минулого року. Відчутне падіння видобутку приватними компаніями пов’язано з рядом причин, основна з яких - війна.

У зв’язку з війною споживання природного газу в країні відчутно впало, у деякі місяці практично вдвічі у порівнянні з попереднім роком. Ринок збуту для приватних компаній сильно звузився, а експорт газу внутрішнього видобутку залишається під забороною. Враховуючи це, компанії накопичували запаси у підземних сховищах – понад 1,2 млрд куб. м газу на початок грудня.

Крім того, з березня до серпня рента на видобуток природного газу в Україні була прив’язана до цін на європейських хабах, де газ торгувався у рази дорожче. На фоні різкого падіння доходів, а також труднощів з реалізацією газу, приватні видобувні компанії практично зупинили інвестиції у газовидобуток.

Водночас із серпня базис для розрахунку ренти прив’язали до цін на внутрішньому ринку, що дозволило компаніям стабілізувати ситуацію. Очікується, що у наступний рік компанії зможуть підвищувати видобуток газу, хоча проблеми з його реалізацією все ще залишаються.