Інфляція у єврозоні сповільнилася до мінімуму за чотири місяці

Споживчі ціни в єврозоні у грудні збільшились на 9,2% у річному вираженні. Це мінімальний показник інфляції за чотири місяці.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу, передає Інтерфакс-Україна.



Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 10,1% у листопаді.



Аналітики, опитані Trading Economics, очікували на уповільнення інфляції до 9,7%.



Незважаючи на зниження, поточний рівень інфляції все ще значно перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2%.



Зростання цін на енергоресурси сповільнилося у грудні до 25,7% з 34,9% у листопаді. Тим часом харчі, алкоголь та тютюн подорожчали на 13,8%, тоді як місяцем раніше зростання становило 13,6%, послуги – на 4,4% проти 4,2%. Промислові товари зросли у ціні на 6,4%, тоді як місяцем раніше підйом становив 6,1%.



Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) минулого місяця збільшилися на 5,2% у річному вираженні після зростання на 5% у листопаді.



У помісячному вирахуванні споживчі ціни в єврозоні знизилися на 0,3%, показавши зниження другий місяць поспіль. Це є одним із ранніх сигналів про те, що інфляція в регіоні могла досягти пікових значень, зазначає Trading Economics. У листопаді цей показник знизився на 0,1%.