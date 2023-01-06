Україна розірвала угоду з Росією про сервісне обслуговування міжконтинентальних ракет "Сатана" (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 6 січня, ухвалив рішення про припинення міжурядової угоди з РФ про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М ("Сатана").

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Угоду припинено у звʼязку з докорінною зміною обставин дії угоди, що виключає проведення головним розробником (державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля") та виробником (державне підприємство "Виробниче обʼєднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова") сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М, які знаходяться в експлуатації в РФ", – написав Мельничук.

Відповідну постанову №17 від 6 січня "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М" вже оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Угоду між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про подовження терміну експлуатації ракетного комплексу 15п118м було підписано в Москві 21 лютого 2006 року.

Наприкінці 2014 року російські військові заявляли, що більше не залежать від українських розробників ракет РС-20В "Воєвода" (15П118М, за західною класифікацією SS-18, "Сатана") у питаннях технічного супроводу та продовження термінів служби цих ракет.

Ракетний комплекс 15П118М розроблений КБ "Південне" імені Янгеля та серійно виготовлявся на Південному машинобудівному заводі ім. Макарова. Початковий гарантійний термін експлуатації комплексу, прийнятого озброєння у період 1988-1992 років, становив 15 років.

Маса міжконтинентальної балістичної ракети РС-20В "Воєвода" складає 211 тонн. Вона здатна нести десять ядерних бойових блоків по 0,5 мегатонни на відстань до 11 тис. км. Ракета РС-20 оснащена набором засобів для подолання систем протиракетної оборони.