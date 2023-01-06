Інфляція в Україні прискорилася до 27,5%, – НБУ

Інфляція в Україні в грудні прискорилася до приблизно 27,5%, проте залишалася нижчою за жовтневий прогноз Національного банку (30%).

Про це йдеться у Макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України (НБУ) за січень 2023 року.

"Споживча інфляція в Україні у грудні пришвидшилася за оцінками НБУ, проте ймовірно була нижчою за жовтневий прогноз НБУ. Інфляційний тиск зберігався через наслідки війни, зокрема й дефіциту електроенергії", – зазначається у документі.

Натомість, за оцінками НБУ, інфляцію стримували розширення пропозиції продуктів харчування, зміцнення готівкового курсу гривні, стабілізація інфляційних очікувань та незмінні тарифи на ЖКП.

В огляді зазначається, що у наступні 12 місяців банки очікують інфляцію на рівні 23,7%, підприємства – 23,3%, фінансові аналітики – 20,2%, а домогосподарства – 14,3%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у листопаді 2022 року інфляція у річному вимірі вперше з початку року сповільнилась – до 26,5%, порівняно із 26,6% за підсумками жовтня, 24,6% – у вересні, 23,8% – у серпні, 22,2% – у липні, 21,5% – у червні та 18% – у травні.

Національний банк прогнозував, що інфляція за підсумками 2022 року складе 30%, а наступного року сповільниться до близько 20%.