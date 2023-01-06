Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин та дизпаливо

Низка операторів роздрібного ринку за тиждень, з 30 грудня до 6 січня, знизили вартість як бензинів, так і дизельного пального.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема бензин А-95 здешевшав на 1 грн у мережах ОККО, WOG, Amic, а також UPG і "Нефтек". На АЗС мережі KLO він втратив 92 копійки. Найдорожче "п’ятірку" продають у мережах "Нефтек" і "Авіас" – за 53 грн за літр, найдешевше – на АЗС UPG – за 49 грн/л.

А-95+ найбільше здешевшав на АЗС "Манго" – на 2 грн, найменше – на 42 копійки – на АЗС KLO. На ОККО і WOG він втратив по 1 грн. Найдорожче А-95+ відпускають на АЗС мережі Socar – за 55,99 грн/л, найдешевше – за 49 грн/л – у мережі Prime, тоді як середня ціна становить 52,49 грн/л.

Що ж до дизельного пального, то найбільше – 2 грн – воно втратило на автозаправних станціях мережі "Нефтек". Найменше дизпаливо здешевшало – на 26 копійок – на АЗС "БРСМ-Нафта".

Найдорожче дизпальне продає мережа Socar – за 57,99 грн/л, преміум-мережі ОККО й WOG, а також "Нефтек" тримають ціну на рівні 56 грн/л.

У середньому по країні "п’ятірка" за тиждень, що минув, здешевшала на 50 копійок, А-95+ – на 62 копійки, дизпальне – на 10 копійок.