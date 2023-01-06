Лукашенко підписав указ про експропріацію майна іноземних інвесторів у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який визначає порядок експропріації майна іноземних фізичних та юридичних осіб.

Згідно з документом, власність іноземних інвесторів може бути вилучена на користь білоруської держави через "недружні дії", пише російський "Коммерсант".

При цьому перелік таких "недружніх дій" у документі не наводиться.

В указі уточнюється, що влада Білорусі планує вилучати гроші, цінні папери, майнові права та "інше майно", що належить іноземним громадянам та компаніям. Необхідність таких заходів пояснюється "загрозами національним інтересам" Білорусі.

Як повідомлялося, раніше Лукашенко доручив націоналізувати білоруські підприємства з іноземним капіталом, власники яких йдуть з країни.

Першим таким підприємством, виходячи з офіційних повідомлень білоруської влади, стало виробництво електродів, що належить українській компанії "ПлазмаТек". У березні "ПлазмаТек" оголосила про припинення діяльності у РФ та Білорусі.