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Запаси газу в українських сховищах впали нижче 12 мільярдів кубометрів

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Запаси газу в українських сховищах впали нижче 12 мільярдів кубометрів
Запаси газу в українських підземних сховищах зменшилися до 11,7 мільярда кубометрів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засідання уряду.

"Енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає. У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси", – сказав голова уряду.

Як повідомлялося, станом на початок грудня минулого року запаси газу у сховищах становили 14 млрд кубометрів, запаси вугілля на складах теплових електростанцій – 1,3 млн тонн.

На початок листопада запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належало близько 75%.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    раскулачьте мервичука, хорошковского, шуфрича, суркисов, рудьковского, пецю, жулю, беню и всем газа украинского с головой хватит
  • Герхард
    Шмигаль до цього казав, що взагалі газу запасли дофіга.

    Потім він же казав, що Захід нам допоможе.

    Тепер от таке...

    Якщо ЗЄ-влада відкриває рота, то стопудово *******.
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