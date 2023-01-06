Кабмін схвалив схему окладів держслужбовців на 2023 рік

Кабінет міністрів України схвалив схему посадових окладів на державній службі у 2023 році.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Відповідний проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 року №15" був ухвалений на засіданні 6 січня.

Зокрема, посадові оклади для посад державної служби залишаться на рівні 2022 року, за виключенням посад спеціалістів державного органу районного рівня, а також посад спеціалістів державних органів обласного рівня та посад провідних спеціалістів державних органів обласного та районного рівнів.

"У зв’язку із озброєною агресію Росії основною статтею витрат державного бюджету 2023 року є витрати на оборону та безпеку. Проте, незважаючи на складні умови воєнного стану, в бюджеті збережено рівень соціальних стандартів, а саме: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становитиме 6 700 грн на місяць", – нагадав Немчінов.

Окрім цього, як зазначив він, 22 листопада 2022 року уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад".

Метою законопроєкту є введення прозорої системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, посилення ролі посадового окладу, припинення практики виплат надмірних необґрунтованих надбавок, запровадження дієвого механізму оптимізації граничної чисельності працівників державних органів, впровадження системи грейдів.

Запровадження такої системи оплати праці державних службовців передбачається з 1 січня 2024 року, крім державних службовців державних органів, діяльність яких регулюється спеціальними законами, для яких передбачається запровадження нової системи оплати праці з 1 січня 2025 року.