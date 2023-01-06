Службовці "Укрзалізниці" розкрадали матеріали для будівництва нової колії до Польщі, – СБУ. ВIДЕО

СБУ ліквідувала злочинну схему, організовану посадовцями регіональної філії "Львівська залізниця", які розкрадали матеріали, призначені для будівництва міжнародної залізничної колії до Польщі.

Як повідомляє пресслужба Управління СБУ у Львівській області, правоохоронці затримали одного з фігурантів справи "на гарячому" під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди, зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даним слідства, злочинна діяльність полягала в отриманні незаконної винагороди за продаж матеріалів, які використовувались для будівництва міжнародної залізничної колії.

"Учасниками злочинної схеми були посадовці підрозділу регіональної філії. Керівники стратегічного об’єкта, які курували проведення ремонтних робіт на прикордонних залізничних сполученнях незаконно привласнювали будматеріали. Така "схема" дала змогу чиновникам набивати свої кишені в умовах воєнного часу", – зазначається у повідомленні.

СБУ уточнює, що розкрадання матеріалів також могло призвести до надзвичайних ситуацій та порушення режиму функціонування сполучень міжнародної залізничної колії Хирів – Державний кордон.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" прокладає нову колію європейської ширини від Хирова на Львівщині до кордону з Польщею, яка має вести до Перемишля.

Лінія залізниці Перемишль - Нижанковичі - Хирів -– Устрики Долішні колись була частиною історичної Першої Угорсько-Галицької залізниці, побудованої на початку 1870-х років. Своє колишнє значення залізниця втратила після Другої світової війни, коли її ділянки потрапили до складу різних країн, але на території України збереглася європейська колія 1435 мм, яка була суміщеною з колією 1520 мм.

До початку 1990-х років через Хирів по євроколії транзитом проходив швидкий поїзд залізниць Польщі. До кінця 2000-х на лінії існував місцевий транскордонний рух.