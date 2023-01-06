Через обстріли росіян на Херсонщині загинула риба на 400 мільйонів, – Держрибагентство

Внаслідок обстрілу окупантами прибережної частини Херсона та акваторії Дніпра 2 січня зафіксовано масове знищення водних біоресурсів, а саме – товстолоба, збитки внаслідок цього оцінюються у майже 400 млн грн.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

"Загибель риби відбулася на ділянці р. Дніпро, яка є зимувальною ямою із загальною площею 2,44 кв. км. При цьому на акваторії площею 10 кв. м у середньому спостерігалося до 5 загиблих особин товстолоба вагою від 7 до 10 кг", – зазначається у повідомленні.

Згідно із проведеними працівниками Херсонського рибоохоронного патруля розрахунками, збитки рибному господарству України внаслідок обстрілусклали орієнтовно 390,4 млн грн.