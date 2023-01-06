Бізнес минулого року сплатив податків на 80 мільярдів більше, ніж до війни, – Шмигаль

Український бізнес цього року сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у 2021 році.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 січня.

"Підбиваючи підсумки 2022 року, хочу подякувати українському бізнесу, який сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у мирний 2021 рік. Ваша стійкість, патріотизм, адаптивність і соціальна відповідальність дозволили втримати економіку України на плаву", – зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд зі свого боку й надалі буде допомагати приватному сектору. Будуть продовжені програми пільгового кредитування, зокрема для відновлення бізнесу. Програма грантів "єРобота" також буде подовжена. Регуляторні та фіскальні стимули в межах Дія City, індустріальних парків та інвестнянь так само триватимуть.

Ключовим завданням, за словами Шмигаля, залишається продовження економічного безвізу з ЄС, завдяки якому були зняти всі мита та квоти на українську продукцію, що експортується в Європу. Логістика та нові маршрути для експорту так само будуть серед пріоритетів.