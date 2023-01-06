США виділять Молдові $30 мільйонів на закупівлю електроенергії

США надають Молдові $30 млн прямої бюджетної підтримки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), щоб допомогти впоратися з економічними труднощами внаслідок війни Росії проти України.

У USAID зазначили, що допомога надається через трастовий фонд Світового банку й головна мета цього пакета – підтримка для Молдови у зв’язку з високими цінами на енергоносії, зокрема для закупівлі електроенергії, повідомляє Європейська правда..

В Агентстві нагадують, що останні роки створили для Молдови одразу багато викликів – спершу економічні наслідки пандемії коронавірусу, далі – посуха, що завдала серйозних збитків агросектору, після того – зростання цін на газ ще у 2021 році і, врешті, нове зростання цін на енергоносії та інші економічні проблеми через війну Росії проти України.

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що частину цієї суми спрямують у тому числі на компенсації громадянам та підтримку бізнесу у зв’язку з високими цінами на енергоресурси.

Як повідомлялося, в грудні Національне агентство регулювання енергетики Молдови вирішило знизити тарифи на електроенергію для споживачів.

До того, в листопаді, Молдова підвищила тарифи на електроенергію для населення двічі за місяць.

З листопада Молдова була змушена закуповувати електроенергію у сусідній Румунії, більшу частину – за біржовими цінами. До цього країна купувала електроенергію в Україні і у підконтрольної Росії Молдавської ДРЕС, що розташована на території невизнаного Придністров'я. Проте з середини жовтня Україна зупинила експорт електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів по об’єктам енергетики, а з ДРЕС не вдалося домовитися через зменшення постачання газу до Молдови російським "Газпромом".

У Молдові невеликий відсоток електроенергії виробляється місцевими ТЕЦ, декількома гідроелектростанціями, а також СЕС та ВЕС. Раніше віце-прем'єр Андрій Спину повідомляв, що в опалювальний сезон частка власної генерації в країні може сягати 20-25% від споживання.

За рік тарифи у Молдові зросли у кілька разів. Ще на початку року тариф для споживачів Premier Energy становив близько 1,5 лея за 1 кВт-год.