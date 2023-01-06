Голова "Укртрансгазу" пішов з посади

Т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома пішов з посади.

"Сьогодні мій останній робочий день в "Укртрансгазі". Два з половиною року як його керівник, раніше – голова наглядової ради", – написав Перелома на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Перелома виконував обов'язки голови правління "Укртрансгазу" з серпня 2020 року, його контракт спливає сьогодні, 6 січня. До цього з 2014 року він працював на посаді першого заступника голови правління групи "Нафтогаз".

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, правління НАК "Нафтогаз України" ухвалило рішення про звільнення чотирьох топменеджерів компанії: виконавчого директора групи "Нафтогаз" Маврікія Калугіна; директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва; виконувача обов'язків гендиректора "Укргазвидобування" Олександра Романюка; виконувача обов’язків гендиректора "Укртрансгазу" Сергія Переломи.

Це рішення має затвердити Кабінет міністрів, який наразі виконує функцію наглядової ради.