Державна інспекція штрафуватиме обленерго за порушення графіків відключень

Державна інспекція енергетичного нагляду штрафуватиме операторів систем розподілу електроенергії (ОСР, "обленерго") за недотримання графіків відключень споживачів.

Про це голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив на нараді у Міністерстві енергетики.

За його словами, наразі продовжуються перевірки дотримання операторами систем розподілу порядку застосування заходів з обмеження постачання електричної енергії, а виявлені порушення на вимогу контролюючого органу усуваються.

Водночас Слободянюк наголосив, що наразі терміни усунення порушень операторами систем розподілу добігають визначених приписами Держенергонагляду кінцевих дат.

"Надалі за фактом невиконання вимог будуть застосовуватися санкції, зокрема, штрафи. Також керівники ОСР нестимуть персональну відповідальність у разі порушень графіків відключення електроенергії", – наголошується у повідомленні Міненерго.

Слободянюк додав, що також тривають також перевірки операторів систем розподілу, що проводяться НКРЕКП із залученням представників Держенергонагляду.

Читайте також: Блекаут в Україні можливий лише теоретично, – Міненерго

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що початком року у більшості регіонів спостерігається поліпшення ситуації з електропостачанням.

"Наразі триває активна робота з відновлення пошкоджених об’єктів генерації, магістральних та розподільчих мереж, яка є достатньо часо- та ресурсозатратною. У прифронтовій зоні ремонтні роботи на деяких енергооб’єктах неможливі під час активних бойових дій, що ускладнює ситуацію з відновленням живлення", – сказав міністр.

Очільник Міненерго додав, що через зростання попиту на електроенергію внаслідок похолодання будуть застосовуватись графіки відключень електропостачання з метою попередження аварій через навантаження енергосистеми.

"Однак, завдяки вжитим заходам контролю, на сьогодні графіки цих відключень є більш виваженими, збалансованими та справедливими", – підкреслив Галущенко.