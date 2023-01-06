Sony та Honda представили спільний бренд електромобілів. ФОТО

Спільне підприємство Sony та Honda з мобільних пристроїв представило новий прототип електромобіля під назвою Afeela.

Бренд з’явиться на першому серійному електромобілі спільного підприємства, який надійде в продаж у Північній Америці у 2026 році, повідомляє The Verge.

Генеральний директор Sony Honda Mobility Ясухіде Мізуно сказав, що автомобіль використовуватиме досвід Sony у сфері штучного інтелекту, розваг, віртуальної реальності та доповненої реальності.

"Afeela представляє нашу концепцію інтерактивних стосунків, де люди відчувають інтерактивну мобільність і де мобільність може виявляти та розуміти людей і суспільство за допомогою сенсорних технологій і технологій ШІ", – сказав Мізуно.

Очікується, що Honda відповідатиме за саме автомобільну складову, тоді як Sony візьме на себе внутрішнє наповнення, розважальні системи та системи, що полегшать керування.

Ціна нового електромобіля буде конкурувати з іншими автовиробниками преміум-класу, такими як Mercedes-Benz, BMW, Volvo та Audi. Sony заявила, що очікує, що її програмне забезпечення пропонуватиме послуги за підпискою, тому власникам транспортних засобів, ймовірно, доведеться платити щомісячну плату, щоб отримати доступ до певних функцій.

Автомобілі Sony-Honda почнуть виробляти на одному з 12 заводів Honda в США, хоча подробиці щодо запланованого обсягу не повідомляються.

EV буде продаватися спочатку в США в 2026 році, а потім в Японії та Європі пізніше. Передбачається, що попередні замовлення відкриються в 2025 році.