Кабмін призначив нових керівників "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу"

Кабінет міністрів змінив тимчасово виконуючих обов’язків керівників двох стратегічних підприємств групи "Нафтогаз". Так, тимчасово виконуючим обов’язки АТ "Укргазвидобування" став Олег Толмачев, який очолював дивізіон "Нафтогаз Розвідка та Видобування" групи "Нафтогаз", а виконуючим обов’язки керівника АТ "Укртрансгаз", що є оператором всіх українських підземних сховищ газу, призначено Романа Малютіна.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 6 січня, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Олег Толмачев має понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці. Обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources. Зокрема, очолював високотехнологічні проекти з розробки великих родовищ у Північній Америці з покладами газу та газоконденсату. Серед його обов’язків було підвищення економічної ефективності проектів, формування й керування мультифункціональними командами (геологія, розробка, буріння, видобуток, підготовка та переробка вуглеводнів).

Роман Малютін має понад 20 років досвіду роботи на підприємствах, що займаються транспортуванням та зберіганням газу.

Малютін пройшов шлях від оператора та інженера на Кегичівському ПСГ до заступника головного інженера східного регіону Оператора газотранспортної системи України. Впродовж останніх півтора року очолював технічний департамент АТ "Укртрансгаз", де відповідав за експлуатацію компресорних станцій, напрямки енергетики та метрології, а також супроводжував проекти з розвитку низьковуглецевих технологій та зберігання водневих сумішей.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, правління НАК "Нафтогаз України" ухвалило рішення про звільнення чотирьох топменеджерів компанії: виконавчого директора групи "Нафтогаз" Маврікія Калугіна; директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва; виконувача обов'язків гендиректора "Укргазвидобування" Олександра Романюка; виконувача обов’язків гендиректора "Укртрансгазу" Сергія Переломи.

Це рішення має затвердити Кабінет міністрів, який наразі виконує функцію наглядової ради.