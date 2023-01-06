Резерви Нацбанку на початок року зросли до $28,5 мільярда

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року становили $28,49 млрд, у грудні минулого року вони зросли на 1,9% або на $540 млн.

Як повідомляє пресслужба НБУ, резерви зросли завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку у грудні надійшло $4,47 млрд, з них:

$2,03 млрд – від США (через трастовий фонд Світового банку);

$598,7 млн – від Європейського Союзу;

$540,7 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$402 млн – від Світового банку;

$367,8 млн – від уряду Канади;

$528,9 млн – від інших міжнародних кредиторів.

Водночас уряд України сплатив на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $833,9 млн. Зокрема, $714,3 млн спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а $119,6 млн – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $166,2 млн.

При цьому НБУ минулого місяця продав на валютному ринку $3,19 млрд, а викупив до резервів – $29,6 млн. Таким чином, чистий продаж валюти Національним банком у грудні зріс до $3,16 млрд.

"Збільшення інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків наприкінці року. На валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками Росії", – пояснили у Нацбанку.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) у грудні обумовила збільшення резервів на $231,6 млн.

Нацбанк зауважує, що упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%. При цьому минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку на загальну суму близько $32,1 млрд. Крім того, у 2022 році країна отримала близько $3,1 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.

"Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати значну частину чистих інтервенцій НБУ з продажу валюти ($25 млрд) та виплат країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($9,1 млрд)", – зазначає НБУ.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року міжнародні резерви України зросли на 10,7% або на $2,7 мільярда і станом на 1 грудня становили $27,95 млрд.