Відключення світла в Києві на вихідних буде за графіком через морози, – YASNO

Похолодання не дозволить дати Києву на вихідні додаткову потужність електропостачання.

Про це повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Зазвичай на вихідні у колег є можливість подавати більше електроенергії для споживання. Цей вікенд не мав би бути виключенням, але є одне але. Погода. Відсьогодні на декілька діб прогнозують значне похолодання. Я вже говорив: кожні -5 градусів на вулиці – це +250 МВт до споживання. А зараз обсяги, які надаються населенню, взагалі не дають змоги розігнатися і розраховувати на якісь додаткові мегавати", – написав Коваленко.

Тому, за його словами, на вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними

Коваленко також нагадав, що через морози можуть ставатися і локальні аварії, тому закликав бути уважними, обережно використовувати електроприлади та не вмикайте в розетку все одразу.