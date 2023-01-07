Чистий продаж валюти Нацбанком впав до $675 мільйонів після стрибка тижнем раніше

Чистий продаж доларів Національним банком України після стрибка в останній тиждень минулого року до $1,1 млрд у перший тиждень нового року знизився до $674,7 млн.

Про це йдеться в даних НБУ, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, із 2 по 6 січня Нацбанк придбав $7,9 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $682,6 млн порівняно з $1,1 млрд тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня знову подорожчав залишився на рівні близько 40,75 грн/$1, проте спред трохи звузився.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в грудні зріс до $3,16 млрд з $1,57 млрд у листопаді та $2,03 млрд у жовтні.

Загалом за 2022 рік НБУ придбав на ринку $3,27 млрд та 111 млн євро, а продав $26,38 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,61 млрд та 111 млн євро, а продаж – $23,61 млрд та 1,79 млрд євро.

Міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн – до $28,49 млрд, завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу.

Загалом за 2022 рік вони знизилися на 7,9%, або $2,45 млрд.