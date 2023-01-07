Миколаїв отримав 280 генераторів від Великої Британії для забезпечення гарантійної роботи об’єктів критичної внфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України у Великій Британії.

"В умовах постійних обстрілів енергосистеми генератори гарантують надійну роботу медичних установ, об’єктів критичної інфраструктури та "пунктів незламності", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Об’єднані Арабські Емірати надали Україні другу партію із 1300 генераторів у межах загальної програми гуманітарної підтримки на $100 млн.

Загалом упродовж 2022 року в Україну імпортували 669,4 тис. генераторів, таким чином імпорт зріс у понад 50 разів.