Сьогодні ліміти в енергосистемі діятимуть з 10:00 до 23:00, – "Укренерго"

Для забезпечення балансу в енергосистемі України до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури. Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання", – сказано в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж унаслідок ворожих обстрілів складні та масштабні, а їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

"Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно. Просимо про витримку і розуміння", – додали в компанії.

Як повідомлялося, раніше гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко повідомив, що похолодання не дозволить дати Києву на вихідні додаткову потужність електропостачання.