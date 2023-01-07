США переконуватимуть своїх союзників розширити військову допомогу Україні, – Пентагон

Американський міністр оборони Ллойд Остін у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Резніковим заявив, що США переконуватимуть своїх союзників у необхідності нарощування військової допомоги Києву.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає Інтерфакс-Україна.

"Остін підтвердив відданість заохоченню союзників та партнерів до додаткового надання систем протиповітряної оборони, бойових машин та інших критично важливих можливостей для підтримки України", – сказано в повідомленні.

При цьому американський міністр зазначив, що допомога надаватиметься "стільки, скільки буде потрібно".

Пентагон повідомив також, що Остін вже обговорив з міністеркою оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт шляхи посилення допомоги "напередодні зустрічі Контактної групи з оборони України в німецькому Рамштайні".

Остін "високо оцінив" рішення Німеччини надати Україні батарею ППО Patriot та бойові машини піхоти Marder.

Як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, окрім нового пакету військової допомоги США на суму $3,08 млрд для України, у Вашингтоні передбачають "$682 млн додаткового іноземного військового фінансування, щоб стимулювати та компенсувати передачу військового обладнання Україні з боку союзників та партнерів".

Як повідомлялося, США напередодні офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на понад $3 млрд.

У Міністерстві оборони США уточнили, що новий пакет допомоги для України загальною вартістю $3,08 мільярда включає фінансування на $2,85 мільярда для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони, а також $225 мільйонів від Держдепу для розвитку довгострокового потенціалу та модернізації української армії.