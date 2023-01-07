Кабмін унормував порядок забезпечення військовослужбовців житлом

Кабінет міністрів уніс зміни до постанов 1081 та 728, де зазначений порядок забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житловими приміщеннями та надання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.