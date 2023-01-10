Фінляндія не заборонятиме роботу сервісу таксі російського "Яндекса"

Міністерство транспорту Фінляндії не бачить причин для заборони діяльності таксі Yango та її власника – російського IT-гіганта Yandex.

Про це повідомляє портал Yle, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, російська компанія не порушує фінського законодавства, тому міністерство транспорту не знаходить причин для заборони діяльності Yango у Фінляндії.

"Уряд активно стежить за діяльністю Yandex у Фінляндії та за санкціями, накладеними Європейським Союзом", – наводить портал слова з відповідей міністра транспорту Тімо Харакка та міністра закордонних справ Пеккі Хаавісто на три письмові запиту в парламенті про те, чи слід заборонити Yandex та Yango у Фінляндії.

Востаннє питання порушувалося в парламенті 30 грудня, завжди відповідь була однаковою. Це питання обговорювалося у парламенті Фінляндії вже п'ять разів.

У запитах до парламенту висловлювалися побоювання "потенційної загрози безпеці, що походить від російських компаній, що працюють у Фінляндії", при цьому особливий наголос робився на службу таксі та її власника – російського IT-гіганта Yandex.

Приклад наводили країни Балтії, які заборонили Yandex надавати будь-які пов'язані з перевезенням пасажирів послуги ще в квітні минулого року через загрозу безпеці, оскільки дані про користувачів зберігаються в Росії і можуть бути передані ФСБ.

Як повідомлялося, в червні 2022 року Євросоюз у рамках шостого пакету санкцій проти РФ запровадив санкції щодо співзасновника та СЕО російського інтернет-гіганта "Яндекс".