"Укренерго" повернуло нічні ліміти енергоспоживання, – обленерго

НЕК "Укренерго" з вівторка, 10 січня, знову повернулося до цілодобового доведення лімітів енергоспоживання обласним енергопостачальним компаніям (обленерго), тоді як у перші дні нового року вночі були відсутні обмеження.

Зокрема, як повідомляє "Полтаваобленерго", їй доведено нічний ліміт (з 00:00 до 07:00) по потужності в області до 437 МВт, а з 07:00 до 24:00 – до 478 МВт.

Зазначається, що 10 січня 2022 року максимальна потужність складала 812 МВт.



Водночас "Прикарпаттяобленерго" повідомило, що також отримало нічний ліміт з 00:00 до 07:00 – 222,86 МВт, тоді як денний ліміт на решту доби становить 291,99 МВт.

Як повідомлялося, 9 січня "Укренерго" запроваджувало ліміти на період з 04:00 до 24:00 – на п'ять годин більше, ніж 8 січня. У компанії уточнили, що споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.