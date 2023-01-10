Ціни на газ у Європі знову перевищили $800 за тисячу кубометрів

Ціна газу в Європі вперше цього року перевищила рівень $800 за тисячу кубометрів по мірі завершення періоду аномального тепла.

Контракт із постачанням "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах лише за день торгів зріс на 12% – до $813 за тисячу кубометрів. Лютневий ф'ючерс – $831, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ціни поповзли нагору через зниження температури та відновлення промислової активності після свят.



Азійські котирування залишаються вищими за європейські. Лютневий ф'ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, що відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються в Японію, Південну Корею, Китай та Тайвань) коштує $967.



Вироблення електроенергії за рахунок вітроустановок у Європі за понеділок забезпечило 25% енергобалансу по ЄС після 24% у середньому за минулий тиждень, повідомляє асоціація WindEurope.



Поточний рівень запасів газу у Європі скоротився до 83,05% – це на 16,5 відсоткових пункта вище за середній показник на ту ж дату за останні п'ять років, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE).

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"Оператор ГТС України" прийняв від російського "Газпрому" заявку на транзит на 10 січня обсягом 35,5 млн куб. м. Показник у понеділок був таким самим.

Загалом обсяги транзиту російського газу майже втричі менше від заброньованої російським "Газпромом" гарантованої потужності в обсязі 109,6 млн кубометрів на добу. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати" передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг – у 2023 році це 40 млрд кубометрів.