Більшість переселенців хочуть повернутися з Польщі до України, – посол

Більшість українців, які рятуються від війни в Польщі, хочуть повернутися додому. Здобутий у цій країні досвід вони зможуть використати для відбудови України.

Про це в ефірі польського радіо TOK.FM заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Укрінформ.

"Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися до України. Для них можливість певний час пожити в Польщі є досвідом, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б застосувати в Україні для відбудови нашої держави", – впевнений дипломат.

Він висловив вдячність народові та владі Польщі за відкритість, доброзичливість, дружнє ставлення до українців, які мусять шукати тимчасовий прихисток.

"Це величезна допомога, і ми за це безмежно вдячні", – наголосив Зварич.